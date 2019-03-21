Агент прокомментировал слухи о переговорах Карреры с "Зенитом"

Марко Трабукки, агент итальянского тренера Массимо Карреры, опроверг слухи о переговорах бывшего наставника "Спартака" с "Зенитом". В среду такую информацию распространила питерская газета "Спорт день за днем".
"Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с "Зенитом" или "Газпромом" по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из "Зенита" Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан который придумал эту сказку, - позор профессии", - написал Трабукки в Твиттере.
Каррера посетил матч "Спартак" - "Зенит" (1:1), который проходил на "Открытие Арене" в Москве. Итальянец покинул красно-белых в октябре 2018 года. Вместе с Массимо "Спартак" завоевал чемпионство впервые за 16 лет.
Источник фото: spartak.com
Читайте также:
"Ювентус" летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду
Василевский с личным рекордом признан второй звездой дня в НХЛ
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?