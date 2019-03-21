Агент прокомментировал слухи о переговорах Карреры с "Зенитом"

Марко Трабукки, агент итальянского тренера Массимо Карреры, опроверг слухи о переговорах бывшего наставника "Спартака" с "Зенитом". В среду такую информацию распространила питерская газета "Спорт день за днем".

"Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с "Зенитом" или "Газпромом" по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из "Зенита" Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан который придумал эту сказку, - позор профессии", - написал Трабукки в Твиттере.

Каррера посетил матч "Спартак" - "Зенит" (1:1), который проходил на "Открытие Арене" в Москве. Итальянец покинул красно-белых в октябре 2018 года. Вместе с Массимо "Спартак" завоевал чемпионство впервые за 16 лет.

Источник фото: spartak.com

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