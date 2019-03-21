"Ювентус" летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду

"Ювентус" летом не примет участие в традиционном турне по США. Такое решение связано с проблемами с законом у нападающего Криштиану Роналду, сообщает New York Times. Организаторы Международного кубка чемпионов перенесут игры "Ювентуса" из США в Китай и Сингапур.

В отношении португальца идет расследование по обвинению в изнасиловании. Если Криштиану появится на территории США, его могут задержать. В прошлом году модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 118 миллионов евро. В этом сезоне Роналду провел 36 матчей, в которых забил 24 мяча.

Источник фото: corrieredellosport.it

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