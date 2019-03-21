"Ювентус" летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду

"Ювентус" летом не примет участие в традиционном турне по США. Такое решение связано с проблемами с законом у нападающего Криштиану Роналду, сообщает New York Times. Организаторы Международного кубка чемпионов перенесут игры "Ювентуса" из США в Китай и Сингапур.
В отношении португальца идет расследование по обвинению в изнасиловании. Если Криштиану появится на территории США, его могут задержать. В прошлом году модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 118 миллионов евро. В этом сезоне Роналду провел 36 матчей, в которых забил 24 мяча.
Источник фото: corrieredellosport.it
Читайте также:
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Василевский с личным рекордом признан второй звездой дня в НХЛ
Биатлонистка Сливко рассказала о двусмысленных шутках Губерниева
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?