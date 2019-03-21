Василевский с личным рекордом признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский установил личный рекорд. В игре регулярного чемпионата против "Вашингтона" он отразил 54 броска, что стало лучшим его достижением в карьере.

Василевский был признан второй звездой дня. "Тампа" выиграла матч со счетом 5:4 в овертайме. Ранее команда впервые в истории клуба победила в регулярном чемпионате.

В игре "Тампы" и "Вашингтона" нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы. Он достиг отметки в 119 очков за сезон. До достижения Сергея Федорова форварду необходимо набрать 1 очко, до рекорда Александра Могильного среди российских игроков - 8 очков.

Источник фото: nhl.com

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