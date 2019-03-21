Василевский с личным рекордом признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский установил личный рекорд. В игре регулярного чемпионата против "Вашингтона" он отразил 54 броска, что стало лучшим его достижением в карьере.
Василевский был признан второй звездой дня. "Тампа" выиграла матч со счетом 5:4 в овертайме. Ранее команда впервые в истории клуба победила в регулярном чемпионате.
В игре "Тампы" и "Вашингтона" нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы. Он достиг отметки в 119 очков за сезон. До достижения Сергея Федорова форварду необходимо набрать 1 очко, до рекорда Александра Могильного среди российских игроков - 8 очков.
Источник фото: nhl.com
Читайте также:
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Биатлонистка Сливко рассказала о двусмысленных шутках Губерниева
Норвежский биатлонист назвал Логинова трусом
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?