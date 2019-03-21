Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

На чемпионате мира в японской Сайтаме завершились выступления спортивных пар. Золотые медали взяли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они установили мировой рекорд по количеству баллов - 234,84.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые лидировали после короткой программы. Они набрали 228,47 балла.
Бронзу завоевала еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт - 217,98. Два дуэта из России поднялись на пьедестал почета чемпионата мира впервые с 2005 года.
- Мы довольны, мы справились со своей задачей откатать обе программы чисто, - заявила Тарасова после проката. - В произвольной у нас была небольшая помарка, но все элементы были сделаны, это хороший шаг для нас - мы справились с обеими программами на главном старте сезона. Серебро - нормальный результат, китайцев можно побеждать чистым, стабильным, раскрепощенным катанием.
- Сейчас на душе - удовлетворение и радость, это был отличный турнир, - заявил бронзовый призер Энберт. - Чемпионат мира для нас очень важное событие, мы готовились и примерялись к нему с самого начала сезона, думали, как и что сделать лучше, учитывали все замечания тренеров, и в итоге прибавили в скорости, эмоциях, чистоте катания, все сделали по максимуму.
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