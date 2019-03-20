Аршавин начал тренерскую карьеру в "Зените"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин стал тренером юношеской команды "Зенита", составленной из футболистов до 15 лет, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Аршавин объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2018 года. У бывшего футболиста есть тренерская лицензия категории С. В "Зените" Аршавин будет работать вместе с Дмитрием Поляковым.

Первым турниром, на котором сыграет команда под руководством Аршавина, будет первенство России. Соревнования пройдут с 9 по 19 апреля в Краснодарском крае.

Аршавин вместе с "Зенитом" стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Со сборной России он завоевал бронзовые медали Евро-2008. Также выступал в составе лондонского "Арсенала".

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