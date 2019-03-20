Биатлонистка Сливко рассказала о двусмысленных шутках Губерниева

Биатлонистка Виктория Сливко рассказал о своих отношениях с комментатором "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым. По словам спортсменки, журналист оказывал ей излишнее внимание. В каждом комментарии на странице Сливко в Инстаграме Губерниев употреблял слово "секс".
- Губерниев в инстаграме комментировал почти каждое мое фото: "Вика, ты секс мирового биатлона, волшебство красоты и секса". Секс, секс, секс. Понятия не имею, что его подвигло на такие слова, - приводит Sports.ru слова Сливко. И я ему написала лично - по-хорошему, по-доброму: "Дмитрий, можно не комментировать в таком роде?" Я не хочу его обидеть - тем более он при первой же возможности скажет, что думает обо мне.
И он тут же оставил комментарий: "Друзья, я ошибся, секс мирового биатлона - не Сливко, а Магдалена Нойнер". С этого момента в моем инстаграме не было ни одного комментария Дмитрия про секс.
Отметим, Сливко является чемпионкой Европы в сингл-миксте. Ее лучший результат на этапах Кубка мира - 24-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17.
Источник фото: biathlonrus.com
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