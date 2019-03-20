Тарасова и Морозов выступят предпоследними в произвольной программе на ЧМ

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов узнали стартовый номер в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Короткую программу россияне выиграли с мировым рекордом.

Тарасова и Морозов в короткой программе набрали 81,21 балла. Вторыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 79,24. Третье место занимают их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян с суммой 75,51.

Лидеры короткой программы в произвольной выступят предпоследними, под 18-м номером. Перед ними свою программу покажут Наталья Забияко и Александр Энберт, которые занимают четвертое место.

Произвольная программа у спортивных пар начнется 21 марта, в 4.30 по московскому времени.

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