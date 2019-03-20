Туктамышева ответила на критику Погорилой по поводу раздевания на льду

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на обвинения своей коллеги Анны Погорилой по поводу излишней сексуальности на льду. Критику в адрес Туктамышевой вызвал ее номер на одном из этапов "Гран-при", когда россиянка сняла верхнюю часть костюма и осталась в нижнем белье.
"Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей", - написала Туктамышева в Твиттере.
Ранее Погорилая заявила, что раздеваться в любом общественном месте неприлично.
"Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы не комфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?" - отметила Погорилая в интервью "АиФ".
Источник фото: EPA
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