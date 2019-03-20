Норвежский биатлонист назвал Логинова трусом

Российский биатлонист Александр Логинов отказался отвечать на вопросы о допинге во время чемпионата мира в Эстерсунде. Норвежский спортсмен Тарьерй Бе назвал этот поступок россиянина трусливым.
- Это проявление трусости. Спортсмен должен говорить не только тогда, когда выигрывает медали. Необходимо отвечать и на критику, - приводит NRK слова Бе.
Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина (ЭПО). После возвращения в спорт он стал целью нападок со стороны иностранных биатлонистов.
В этом сезоне Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в Эстерсунде россиянин завоевал две награды - серебро в спринте и бронзу в эстафете.
Источник фото: cska.ru
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