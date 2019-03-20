Два хоккеиста "Вашингтона" высказались против встречи с Трампом в Белом доме

Некоторые игроки клуба НХЛ "Вашингтон" негативно восприняли информацию о предстоящем приеме в Белом Доме. Двое хоккеистов высказались против встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Первым от посещения мероприятия отказался нападающий Деванте Смит-Пелли. Игрок выступал против визита еще в прошлом году, а сейчас подтвердил свою позицию из-за несогласия с политикой Трампа.
Вторым хоккеистом, отказавшимся от участия, стал Брет Коннолли.
"Я не пойду в Белый дом. Согласен со своим другом", - приводит слова Конноли журналист Washington Post Изабель Хурдушян.
Ранее стало известно, что традиционный прием чемпиона НХЛ состоится 25 марта. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер Никлас Бэкстрем подтвердили, что команда придет в Белый дом.
В предыдущие сезоны такие мероприятия сопровождались скандалами. Так, от участия в 2017 году отказались команда НБА "Голден Стэйт" и клуб НФЛ "Филадельфия Иглз". В 2018 году Трамп из-за скандалов сам отменил чемпионские приемы.
Источник фото: facebook.com/DonaldTrump
Читайте также:
Продажа футболиста "Шахтера" спасла украинскую гривну от обвала
Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
Жвачку бывшего тренера "МЮ" продали на аукционе за 450 тысяч евро
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.