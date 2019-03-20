Два хоккеиста "Вашингтона" высказались против встречи с Трампом в Белом доме

Некоторые игроки клуба НХЛ "Вашингтон" негативно восприняли информацию о предстоящем приеме в Белом Доме. Двое хоккеистов высказались против встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первым от посещения мероприятия отказался нападающий Деванте Смит-Пелли. Игрок выступал против визита еще в прошлом году, а сейчас подтвердил свою позицию из-за несогласия с политикой Трампа.

Вторым хоккеистом, отказавшимся от участия, стал Брет Коннолли.

"Я не пойду в Белый дом. Согласен со своим другом", - приводит слова Конноли журналист Washington Post Изабель Хурдушян.

Ранее стало известно, что традиционный прием чемпиона НХЛ состоится 25 марта. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер Никлас Бэкстрем подтвердили, что команда придет в Белый дом.

В предыдущие сезоны такие мероприятия сопровождались скандалами. Так, от участия в 2017 году отказались команда НБА "Голден Стэйт" и клуб НФЛ "Филадельфия Иглз". В 2018 году Трамп из-за скандалов сам отменил чемпионские приемы.

Источник фото: facebook.com/DonaldTrump

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