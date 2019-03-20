Жвачку бывшего тренера "МЮ" продали на аукционе за 450 тысяч евро

Благотворительный фонд английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" устроил аукцион, на котором продал жвачку бывшего тренера команды Алекса Фергюсона. Во время торгов лот был продан за 450 тысяч евро, сообщает The Sun.

Фергюсон был известен тем, что во время матчей непрерывно жевал жвачку. На аукционе была продана жвачка с его последнего матча у руля "Манчестер Юнайтед". 19 мая 2013 года "МЮ" провел последнюю игру по руководством шотландца, сыграв вничью с "Вест Бромвичем" со счетом 5:5.

Шотландский специалист возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Фергюсон привел команду к 38 трофеям за это время. В 1999 году получил титул сэра после победы "МЮ" в Лиге чемпионов.

Деньги, которые были выручены на аукционе, передадут на благотворительность.

Источник фото: Globl look press

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