Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме

Клуб НХЛ "Вашингтон" примет участие в торжественном приеме в Белом доме. Мероприятие состоится 25 марта. Среди гостей будут российские хоккеисты "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, сообщает Washington Post.

Прием традиционно проводит президент США. По словам хоккеистов "Вашингтона", они не будут устраивать политических акций против Дональда Трампа, как это делали их предшественники.

- Мы только сегодня узнали о приеме. Я очень рад, это приятно, - заявил Овечкин.

- Не будем смешивать политику и спорт. Мы придем туда, так как выиграли Кубок Стэнли, - поддержал партнера нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем.

В прошлом сезоне "Кэпиталз" впервые в своей истории выиграли трофей, победив в финале "Вегас" (4-1).

В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА "Голден Стэйт" из-за позиции игроков команды. Мероприятие с участием чемпиона НХЛ "Питтсбурга" тогда сопровождалось скандалами. В 2018 году президент США не принял чемпиона НФЛ "Филадельию Иглз" из-за политических разногласий.

Источник фото: instagram.com

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