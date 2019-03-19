Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева

Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева, бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает AFP. Также выдан ордер в отношении бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мелникова.
Обвинения выдвинуты в связи с расследованием допингового скандала в российской легкой атлетике. Вместе с тем, российские правоохранительные органы не получали запроса о задержании Балахничева, сообщает ТАСС.
Балахничев в 2015 году ушел в отставку с поста главы ВФЛА после нескольких положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года он был пожизненно отстранен от обязанностей казначея Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Его обвинили в содействии употреблению допинга легкоатлеткой Лилией Шобуховой.
Из-за этой же ситуации был пожизненно отстранен Мельников.
Источник фото: КоммерсантЪ
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