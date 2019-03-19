Продажа футболиста "Шахтера" спасла украинскую гривну от обвала

Первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что гривну иногда от обвала спасает чудо. Так, по его словам, был день, когда национальная валюта могла "просесть" до курса 40 гривен за 1 доллар.

Ситуацию тогда спасло то, что "Шахтер" продал одного из своих футболистов в зарубежный чемпионат. Донецкий клуб продал часть валютной выручки Нацбанку Украины, поэтому курс гривны удалось сдержать.

- Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа "Шахтером" одного из своих футболистов, - приводит Liga.net слова Нефедова. - Помогла обязательная продажа части валютной выручки - злая регуляция Нацбанка. Случилось вот такое чудо.

Замминистра не уточнил, о каком из футболистов идет речь. Украинская валюта начала "проседать" после событий в Киеве на Майдане. Пиком стал февраль 2015 года. В начале месяца курс составлял 16 гривен за 1 доллар, в конце - 28 гривен за 1 доллар. После этого Нацбанк Украины ввел ограничительную меру по продаже валютной выручки.

В июле 2015 года "Шахтер" продал в "Баварию" полузащитника Дугласа Косту за 23 миллиона евро, на следующий день - нападающего Луиса Адриано в "Милан" за 8,5 миллиона евро.

Очередной виток снижения курса гривны был зафиксирован в феврале 2016 года. 4 февраля "Шахтер" продал полузащитника Алекса Тейшейру в китайский клуб "Тзяньсу Цунин" за 50 миллионов евро.

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