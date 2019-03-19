Призер чемпионата мира из Гонконга скончался после тренировки в возрасте 26 лет

Пловец из Гонконга Кеннет То ушел из жизни в возрасте 26 лет. Спортсмен скончался после тренировки. Скорая помощь пыталась спасти парня, но по приезду в больницу был зафиксирован факт смерти, сообщает Southern China Morning Post.
В Спортивном институте Гонконга заявили, что шокированы информацией. В организации отметили, что пловец был одним из лучших и владел 16-ю рекордами государства.
Кеннет То выступал за Гонконг с 2017 года. Ранее он представлял Австралию. На чемпионате мира-2012 на короткой воде он завоевал серебро на 100-метровке комплексом. Кроме того, выиграл две бронзы в эстафетных заплывах.
Источник фото: instagram.com
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