Клуб КХЛ "Авангард" пошутил над отставкой Назарбаева

Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В клубе КХЛ в шутку связали это событие со вчерашним поражением астанинского "Барыса".

"Нет, мы все понимаем, серьезный счет, эмоции, но чтобы прямо уходить..." - говорится в сообщении "Авангарда" в Твиттере.

"Авангард" и "Барыс" проводят четвертьфинальную серию Кубка Гагарина. Третий матч состоялся 18 марта в Балашихе, астанинская команда проиграла со счетом 0:5. Счет в серии после этого стал 2-1 в пользу российского клуба.

Назарбаев неожиданно объявил об уходе с поста президента Казахстана сегодня. Он возглавлял государство с 1989 года. До выборов временно исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики.

Источник фото: skorda.kz

Читайте также:

Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства

Сборная России вылетела в Брюссель на матч с Бельгией

"День рождения - грустный праздник". Кокорин отмечает 28-летие в "Бутырке"