Клуб КХЛ "Авангард" пошутил над отставкой Назарбаева

Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В клубе КХЛ в шутку связали это событие со вчерашним поражением астанинского "Барыса".
"Нет, мы все понимаем, серьезный счет, эмоции, но чтобы прямо уходить..." - говорится в сообщении "Авангарда" в Твиттере.
"Авангард" и "Барыс" проводят четвертьфинальную серию Кубка Гагарина. Третий матч состоялся 18 марта в Балашихе, астанинская команда проиграла со счетом 0:5. Счет в серии после этого стал 2-1 в пользу российского клуба.
Назарбаев неожиданно объявил об уходе с поста президента Казахстана сегодня. Он возглавлял государство с 1989 года. До выборов временно исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики.
Источник фото: skorda.kz
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