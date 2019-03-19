Сборная России вылетела в Брюссель на матч с Бельгией

Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России вылетели в Брюссель, сообщает пресс-служба команды в Твиттере. 21 марта там состоится первый матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии.

Сборная России после игры с бельгийцами отправится в Астану, где сыграет со сборной Казахстана. В июне Россия примет команды Сан-Марино и Кипра.

В сентябре намечены выезд в Шотландию и домашний матч с Казахстаном. В октябре команда Станислава Черчесова примет шотландцев и сыграет в гостях с Кипром. Завершится отбор в ноябре домашней игрой с Бельгией и выездной против Сан-Марино.

Прямые путевки на Евро-2020 получат две лучшие команды из группы.

Источник фото: twitter.com/TeamRussia

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