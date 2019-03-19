Объявлен состав сборной России по биатлону на последний этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав команды на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Эти соревнования станут последними для биатлонистов в сезоне-2018/19.
В составе мужской команды в Холменколлене выступят: Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Для последнего этап важен с точки зрения общего зачета Кубка мира. Логинову необходимо защитить вторую позицию.
Женская команда в Холменколлене представлена следующими спортсменками: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Анастасия Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Виктория Сливко и Анастасия Морозова.
Финал Кубка мира пройдет с 21 по 24 марта. Биатлонисты примут участие в спринте, гонке преследования и масс-старте.
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