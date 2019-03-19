"День рождения - грустный праздник". Кокорин отмечает 28-летие в "Бутырке"

Футболисту "Зенита" Александру Кокорину 19 марта исполнилось 28 лет. Свой праздник нападающий отмечает в СИЗО-2 Москвы "Бутырка".

Кокорин днем ранее на встрече с представителями ОНК заявил, что не заказывал никаких подарков, но надеется получить от родных праздничный торт. О том, удалось ли передать сладкий презент Кокорину, информации нет, но его жена Дарья Валитова заявила, что виделась с футболистом.

"Сегодня видела его. Правда, на расстоянии и за стеклом", - написала Валитова в Инстаграме. Она добавила, что день выхода Кокорина из СИЗО станет самым счастливым для их семьи.

Поздравили Александра и его футбольные коллеги. "Зенит" и сборная России сделали это посредством Твиттера, а Артем Дзюба оставил запись в Инстаграме.

"С днем рождения, Хрю!" - написал Дзюба.

Андрей Ромашов, адвокат Кокорина, в шутливой форме ответил на вопрос о том, как футболист собирается праздновать 28-летие.

"В "Метрополь" поедем, скорее всего", - приводит слова Ромашова НСН. Юрист добавил, что в СИЗО день рождения - это обычный день для тех, кто там находится.

Напомним, Кокорина арестовали в октябре после двух драк с его участием. Футболиста, а также Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, обвиняют по статьям "Побои" и "Хулиганство". Суд дважды продлевал арест четырех друзей. В последний раз - до 8 апреля.

Источник фото: instagram.com

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