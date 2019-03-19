Футболистов сборной России внезапно проверили на допинг

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 в Новогорске. Сегодня в расположение команды с внезапной проверкой прибыли инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в большом количестве.

Врач сборной России Эдуард Безуглов в комментарии ТАСС сообщил, что допинг-инспекторы появились в Новогорске в 8.45. Они отобрали восьмерых футболистов для проведения тестов. Игроки сдали стандартные для таких процедур анализы.

По словам Безуглова, все прошло в стандартном режиме. Визит РУСАДА не повлиял на график подготовки команды.

Сборная России в стартовом матче отбора Евро-2020 сыграет 21 марта против Бельгии в Брюсселе. Затем команда отправится в Астану, где проведет игру против Казахстана.

Читайте также:

Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Бельгией

"Я живу в России десять лет". Ари ответил на расистские высказывания Погребняка

Самый богатый британец предложил Абрамовичу продать "Челси"