Футболистов сборной России внезапно проверили на допинг

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 в Новогорске. Сегодня в расположение команды с внезапной проверкой прибыли инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в большом количестве.
Врач сборной России Эдуард Безуглов в комментарии ТАСС сообщил, что допинг-инспекторы появились в Новогорске в 8.45. Они отобрали восьмерых футболистов для проведения тестов. Игроки сдали стандартные для таких процедур анализы.
По словам Безуглова, все прошло в стандартном режиме. Визит РУСАДА не повлиял на график подготовки команды.
Сборная России в стартовом матче отбора Евро-2020 сыграет 21 марта против Бельгии в Брюсселе. Затем команда отправится в Астану, где проведет игру против Казахстана.
Читайте также:
Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Бельгией
"Я живу в России десять лет". Ари ответил на расистские высказывания Погребняка
Самый богатый британец предложил Абрамовичу продать "Челси"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Бразилия и США должны освободить «нашу Венесуэлу», сказал президент Жаир Болсонару перед встречей с Трампом. Как далеко они могут зайти?