"Я живу в России десять лет". Ари ответил на расистские высказывания Погребняка

Футболист "Локомотива" Ари прокомментировал высказывания игрока "Урала" Павла Погребняка по поводу его выступлений за сборную России. Ранее Погребняк заявил, что ему смешно, когда темнокожие футболисты играют за российскую команду.

В прессе из-за этого заявления поднялась шумиха, а РФС обещал провести расследование. Впрочем, сам Ари утверждает, что не слишком переживает из-за таких слов и продолжит выступать за национальную команду.

- Я бы ничего не сказал, потому что этот парень не заслуживает внимания. Сложно понять, что здесь еще происходит такое, но я продолжу играть за сборную России, - приводит ESPN слова Ари. - Меня это не волнует, потому что я прошел через многое в своей карьере. Но обидно, что об этом говорит человек, который выступал в разных страна. Все сказали, что Погребняк "г***к", раз говорит такое. РФС должен его оштрафовать.

Я и другие темнокожие игроки сталкивались с расизмом в России. Это Роберто Карлос, Хал и Это'О. Но это было несколько лет назад, сейчас такого нет. Хотя говорят, что такое распространено в Санкт-Петербурге. В России я как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь родилась дочь. У меня много друзей, так что в будущем собираюсь остаться в России, иногда приезжая в Бразилию.

Я провел в "Спартаке" замечательные 3,5 года. И болельщики до сих пор хотят, чтобы я туда вернулся. Ко мне хорошо относятся партнеры по сборной, поэтому даже не переживаю из-за таких ситуаций. Все поддерживают меня, и этого достаточно.

Источник фото: РФС

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