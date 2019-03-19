Футболист "Локомотива" Ари прокомментировал высказывания игрока "Урала" Павла Погребняка по поводу его выступлений за сборную России. Ранее Погребняк заявил, что ему смешно, когда темнокожие футболисты играют за российскую команду.
В прессе из-за этого заявления поднялась шумиха, а РФС обещал провести расследование. Впрочем, сам Ари утверждает, что не слишком переживает из-за таких слов и продолжит выступать за национальную команду.
- Я бы ничего не сказал, потому что этот парень не заслуживает внимания. Сложно понять, что здесь еще происходит такое, но я продолжу играть за сборную России, - приводит ESPN слова Ари. - Меня это не волнует, потому что я прошел через многое в своей карьере. Но обидно, что об этом говорит человек, который выступал в разных страна. Все сказали, что Погребняк "г***к", раз говорит такое. РФС должен его оштрафовать.
Я и другие темнокожие игроки сталкивались с расизмом в России. Это Роберто Карлос, Хал и Это'О. Но это было несколько лет назад, сейчас такого нет. Хотя говорят, что такое распространено в Санкт-Петербурге. В России я как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь родилась дочь. У меня много друзей, так что в будущем собираюсь остаться в России, иногда приезжая в Бразилию.
Я провел в "Спартаке" замечательные 3,5 года. И болельщики до сих пор хотят, чтобы я туда вернулся. Ко мне хорошо относятся партнеры по сборной, поэтому даже не переживаю из-за таких ситуаций. Все поддерживают меня, и этого достаточно.
Источник фото: РФС
Читайте также:
В УЕФА прокомментировали расистские высказывания Погребняка
В РФС проверят высказывания Погребняка про темнокожих футболистов в составе российской сборной
Самый богатый британец предложил Абрамовичу продать "Челси"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Бразилия и США должны освободить «нашу Венесуэлу», сказал президент Жаир Болсонару перед встречей с Трампом. Как далеко они могут зайти?