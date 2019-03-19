Самый богатый британец предложил Абрамовичу продать "Челси"

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет купить футбольный клуб "Челси", которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает The Times.
Рэтклифф якобы уже сделал предложение Абрамовичу. Британец встречался с россиянином на стадионе "Стэмфорд Бридж" и предоставил свой план развития клуба.
Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. Финансисты подсчитали, что за это время он вложил в команду более 1 миллиарда фунтов. Лондонцы при Абрамовиче пять раз становились чемпионами Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.
Состояние Рэтклиффа в 2018 году оценивалось в 21 миллиард фунтов стерлингов. Он был назван самым богатым британцем.
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