В УЕФА прокомментировали расистские высказывания Погребняка

В УЕФА дали комментарий по поводу слов нападающего "Урала" Павла Погребняка. В организации заявили, что ведут борьбу с расизмом.

Ранее футболист в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что ему смешно, когда темнокожие футболисты выступают за сборную России. По его словам, сборная России может обойтись без натурализованных игроков.

"Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА.

УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

Что касается данного конкретного случая, мы просим вас обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов", - приводит Sport24 заявление УЕФА.

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