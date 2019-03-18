РПЛ назвала дату финала Кубка России

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала даты проведения оставшихся матчей Кубка России и чемпионата по футболу. В апреле и мае командам необходимо провести 10 туров РПЛ, а также полуфиналы и финал кубка.
Матчи между лидерами РПЛ:
"Спартак" - ЦСКА - 22-й тур, 6 апреля;
"Локомотив" - "Зенит" - 22-й тур, 7 апреля;
"Локомотив" - ЦСКА - 24-й тур, 20 апреля;
"Краснодар" - "Зенит" - 24-й тур, 20 апреля;
"Краснодар" - ЦСКА - 26-й тур, 28 апреля;
"Зенит" - ЦСКА - 28-й тур, 12 мая.
Последний тур РПЛ состоится 26 мая. Полуфиналы Кубка России намечены на 3, 4 апреля и 15, 16 мая. Финал турнира состоится 22 мая. Стадион будет назван позже.
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