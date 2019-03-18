РПЛ назвала дату финала Кубка России

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала даты проведения оставшихся матчей Кубка России и чемпионата по футболу. В апреле и мае командам необходимо провести 10 туров РПЛ, а также полуфиналы и финал кубка.

Матчи между лидерами РПЛ:

"Спартак" - ЦСКА - 22-й тур, 6 апреля;

"Локомотив" - "Зенит" - 22-й тур, 7 апреля;

"Локомотив" - ЦСКА - 24-й тур, 20 апреля;

"Краснодар" - "Зенит" - 24-й тур, 20 апреля;

"Краснодар" - ЦСКА - 26-й тур, 28 апреля;

"Зенит" - ЦСКА - 28-й тур, 12 мая.

Последний тур РПЛ состоится 26 мая. Полуфиналы Кубка России намечены на 3, 4 апреля и 15, 16 мая. Финал турнира состоится 22 мая. Стадион будет назван позже.

Читайте также:

"Челси" направил жалобу в УЕФА по поводу проявлений расизма в Киеве

Дочь чемпиона "Формулы-1" ждет ребенка от Квята

Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора