Врачей "Зенита" не пускают в СИЗО к Кокорину

Врачи "Зенита" не могут получить доступ к футболисту Александру Кокорину в СИЗО-2 "Бутырка". Разрешение на посещение пока не дают следователи, сообщил адвокат нападающего Андрей Ромашов.
Кокорин находится под следствием по делу о побоях и хулиганстве после двух драк в Москве, в которых пострадали три человека. Он содержится в СИЗО с 8 октября, суд дважды продлевал арест футболиста. Ранее Кокорин пожаловался на боли в колене. Адвокаты игрока настаивают на том, что они возникли из-за того, что он не завершил восстановительные процедуры после травмы.
- Что касается врача - он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет, - приводит Sport24 слова Ромашова.
Кроме того, адвокат не может подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Ромашов пока не получил апелляционного постановления Мосгорсуда.
Источник фото: fczenit.ru
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