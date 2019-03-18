Лыжник Большунов завоевал Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках

Лыжник Александр Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных соревнованиях. В воскресенье он одержал победу в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе в шведском Фалуне.

Большунов набрал 796 очков в зачете дистанционных гонок. Всего на его счету 1379 очков. В общем зачете он уступает 14 баллов норвежцу Йоханнесу Клебо.

Обладатель Большого хрустального глобуса определится в канадском Квебеке. С 22 по 24 марта там состоятся три гонки - спринт, масс-старт и преследование.

Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. В этом году он завоевал четыре серебряные медали на чемпионате мира в Зефельде.

Источник фото: EPA

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