"Челси" направил жалобу в УЕФА по поводу проявлений расизма в Киеве

"Челси" пожаловался в УЕФА на проявления расизма в матче против киевского "Динамо" в Киеве. Расистским оскорблениям подвергся полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои, сообщает standard.co.uk.
Во втором тайме фанаты киевлян скандировали расистские кричалки. Футболист указал на это руководству клуба, которое обратилось к делегату матча. УЕФА обещает провести расследование этого инцидента.
"Клуб подтверждает, что в последние минуты игры небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла наших игроков на почве расизма. "Челси" осуждает такое поведение. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование инцидента", - говорится в заявлении лондонского клуба.
Матч состоялся 14 марта на стадионе "Олимпийский" в Киеве. "Челси" выиграл со счетом 5:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Источник фото: football.ua
Читайте также:
Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора
Бразильский футболист "Шахтера" получил украинское гражданство
Дочь чемпиона "Формулы-1" ждет ребенка от Квята
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.