"Челси" направил жалобу в УЕФА по поводу проявлений расизма в Киеве

"Челси" пожаловался в УЕФА на проявления расизма в матче против киевского "Динамо" в Киеве. Расистским оскорблениям подвергся полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои, сообщает standard.co.uk.

Во втором тайме фанаты киевлян скандировали расистские кричалки. Футболист указал на это руководству клуба, которое обратилось к делегату матча. УЕФА обещает провести расследование этого инцидента.

"Клуб подтверждает, что в последние минуты игры небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла наших игроков на почве расизма. "Челси" осуждает такое поведение. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование инцидента", - говорится в заявлении лондонского клуба.

Матч состоялся 14 марта на стадионе "Олимпийский" в Киеве. "Челси" выиграл со счетом 5:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Источник фото: football.ua

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