Дочь чемпиона "Формулы-1" ждет ребенка от Квята

Келли Пике, девушка российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, поделилась новость о своей беременности. Он выложила фотографию с округлившимся животом в Инстаграме.

"Надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря", - подписала фото Келли. Позже она в сториз выложила видео того, как изучает комментарии под этим и заявила: "Когда ты наконец-то рассказала всему миру о новостях".

Келли Пике является дочерью трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. С Квятом они встречаются с 2016 года. Пара не скрывала своих отношений, но ранее никаких подробностей журналисты не могли узнать.

Квят в первой гонке сезона заработал первое очко после возвращения в "Формулу-1". Он финишировал десятым на "Гран-при Австралии".

Источник фото: instagram.com

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