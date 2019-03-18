Бразильский футболист "Шахтера" получил украинское гражданство

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Бразилец теперь сможет выступать за сборную Украины, сообщает пресс-служба донецкого клуба. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.
Мораес выступает на Украине с 2012 года. Кроме "Шахтера", он играл за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Всего в чемпионате Украины он провел 138 матчей, в которых забил 73 гола. В этом сезоне является лучшим бомбардиром лиги с 16-ю мячами.
31-летний игрок имеет право выступать за сборную Украины, так как ранее не играл в составе сборной Бразилии. Он стал вторым натурализованным бразильцем в составе "Шахтера". Ранее украинское гражданство получил Марлос. За национальную команду он отыграл 11 матчей.
Источник фото: shakhtar.com
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