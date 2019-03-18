Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил, что хотел бы увидеть еще один бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Продюсер является владельцем части акций UFC.

- Сейчас Макгрегор на перепутье, это очень важный момент в его жизни, - приводит TMZ слова Сталлоне. - Если Конор не сможет победить свой страх и Хабиба, то он будет преследовать его до конца жизни. Он должен одержать победу над соперником, которого называют неуязвимым. В прошлый раз Конор проиграл из-за своей гордости и высокомерия. Да, я хочу увидеть из бой-реванш.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив Макгрегора. Бой завершился скандалом, когда Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Конора. Оба бойца сейчас отбывают дисквалификацию.

На прошлой неделе Макгрегор снова попал в скандал. В Майами-Бич он был задержан полицией после того, как выбил телефон из рук болельщика и разбил его.

Источник фото: ufc.com

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