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Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Спорт

Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил, что хотел бы увидеть еще один бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Продюсер является владельцем части акций UFC.

Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора. 400931.jpeg

- Сейчас Макгрегор на перепутье, это очень важный момент в его жизни, - приводит TMZ слова Сталлоне. - Если Конор не сможет победить свой страх и Хабиба, то он будет преследовать его до конца жизни. Он должен одержать победу над соперником, которого называют неуязвимым. В прошлый раз Конор проиграл из-за своей гордости и высокомерия. Да, я хочу увидеть из бой-реванш.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив Макгрегора. Бой завершился скандалом, когда Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Конора. Оба бойца сейчас отбывают дисквалификацию.

На прошлой неделе Макгрегор снова попал в скандал. В Майами-Бич он был задержан полицией после того, как выбил телефон из рук болельщика и разбил его.

Источник фото: ufc.com

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Темы Конор Макгрегор Сильвестр Сталлоне Хабиб Нурмагомедов
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