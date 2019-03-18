Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил, что хотел бы увидеть еще один бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Продюсер является владельцем части акций UFC.
- Сейчас Макгрегор на перепутье, это очень важный момент в его жизни, - приводит TMZ слова Сталлоне. - Если Конор не сможет победить свой страх и Хабиба, то он будет преследовать его до конца жизни. Он должен одержать победу над соперником, которого называют неуязвимым. В прошлый раз Конор проиграл из-за своей гордости и высокомерия. Да, я хочу увидеть из бой-реванш.
В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив Макгрегора. Бой завершился скандалом, когда Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Конора. Оба бойца сейчас отбывают дисквалификацию.
На прошлой неделе Макгрегор снова попал в скандал. В Майами-Бич он был задержан полицией после того, как выбил телефон из рук болельщика и разбил его.
Источник фото: ufc.com
Читайте также:
Боксер Усик отреагировал на разгром "Динамо" песней группы "Чайф"
Лучшие европейские клубы взбунтовались против ФИФА
Главный тренер сборной России по биатлону нагрубил журналистам
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.