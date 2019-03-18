Фуркад после провала на чемпионате мира не выступит на этапе Кубка мира в Норвегии

Французский биатлонист Мартен Фуркад не попал в состав сборной на этап Кубка мира в норвежском Осло, сообщает Федерация лыжного спорта Франции. Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.
Фуркад на последнем чемпионате мира в шведском Эстерсунде не смог завоевать ни одной медали. Такое произошло с французом впервые за десять лет.
Спортсмен выигрывал Кубок мира в последние семь сезонов. Сейчас он занимает седьмое место в общем зачете, уступая лидирующем Йоханнесу Бе 462 очка.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. В Кубке мира он завоевал 171 подиум.
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