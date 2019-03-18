Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Артем Дзюба будет капитаном команды в отборочном матче Евро-2020 против Бельгии. Игра состоится 21 марта в Брюсселе.

Дзюба получил капитанскую повязку сборной осенью 2018 года, когда свою карьеру в национальной команде завершил голкипер Игорь Акинфеев. Для него это будет пятый матч в качестве капитана. Ранее он выводил команду на игры с Швецией (0:0, 0:2) и Турцией (2:1, 2:0) в Лиге наций УЕФА.

Нападающий всего провел 32 игры в составе команды, в которых забил 15 мячей. Сейчас у Дзюбы сложности с реализацией моментов. Последний гол он забил 25 октября 2018 года в матче "Зенита" и "Бордо". Безголевая серия форварда составляет 13 матчей.

Источник фото: fifa.com

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