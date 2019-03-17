В РФС проверят высказывания Погребняка про темнокожих футболистов в составе российской сборной

Комитет по этике Российского футбольного союза проведет проверку в отношении высказываний нападающего "Урала" Павла Погребняка, подвергшего критике выступления темнокожих игроков в составе сборной России по футболу. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.
"Будет принято соответствующее решение. По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежных штрафов вплоть до временной дисквалификации футболиста", - отметил Баранов.
Накануне в интервью "Комсомольской правде" Павел Погребняк прокомментировал вызов бразильца Ари в сборную России в ноябре минувшего года. По мнению мнению, выступление темнокожего игрока за национальную команду является "смешной ситуаций". Футболист также выразил уверенность о том, что российская сборная "может обойтись и без иностранцев" в своем составе.
Напомним, что нападающий "Краснодара" Ари выступал в составе сборной России в матче против Германии.
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