Гараничев не включен в состав сборной России на мужскую эстафету

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал состав сборной России на эстафетную гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Старт запланирован на субботу, 16 марта.
В составе команды выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, сообщает "РИА Новости". Тренерский штаб команды решил не включать в четверку Евгения Гараничева. Он готовится к масс-старту, который состоится в воскресенье.
Ранее стали известен состав на женскую эстафету. В составе команды выступят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.
Сборная России на этом ЧМ пока завоевала одну медаль - серебро в спринте взял Александр Логинов.
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