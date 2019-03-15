Боксер Усик отреагировал на разгром "Динамо" песней группы "Чайф"

Киевское "Динамо" в четверг уступило на своем поле "Челси" со счетом 0:5 в Лиге Европы. Украинский боксер Александр Усик спел об этом песню.
Спортсмен и его друг переделали песню группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка - 5:0". Усик выложил видео, на котором исполняет композицию в Инстаграме.
"Несмотря на Ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданы Вам, "Динамо" Киев", - подписал видео Усик.
"Вчера ходил я на футбол,
Чтоб поддержать своих ребяток.
Увидел пять я в угол свой,
Ушел домой я плакать.
Какая боль, какая боль
"Челси" - "Динамо" Киев - 5:0!" - спел Усик.
Кивеляне уступили "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 0:8. Лондонский клубы в четвертьфинале турнира сыграет с пражской "Спартой".
Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Сейчас боксер готовится к переходу в суперятжелую весовую категорию. Ближайший бой украинца может состояться в сентябре в Лас-Вегасе.
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