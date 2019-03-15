Назван состав сборной России на женскую эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России определился с составом женской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Старт состоится в субботу, 16 марта.
В составе команды выступят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает ТАСС.
Сборная России по биатлону на это турнире завоевала одну медаль. Лучший результат в спринте показал Александр Логинов - второе место. В смешанной эстафете россияне показали четвертый результат, в синглмиксте были шестыми.
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