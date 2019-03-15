Лучшие европейские клубы взбунтовались против ФИФА

Ведущие клубы УЕФА написали письмо в адрес ФИФА с критикой нового предложения организации по расширению Клубного чемпионата мира до 24-х команд. Подпись под заявлением поставили представители "Ювентуса", "Реала", "Аякса", "Легии", ХИК, "ПСЖ", "Лиона", "Барселоны", "Арсенала", "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Бенфики", "Андерлехта", "Мальме" и "Селтика".

ФИФА ранее предложил реформировать существующий турнир. По задумке организаторов, Клубный чемпионат мира будет проводиться один раз в четыре года. Участие в нем должны принять 24 команды, восемь из которых будут представлять Европу.

24 команды будут разделены на 8 групп, победитель каждой выйдет в четвертьфинал. Первый турнир планируют провести летом 2021 года вместо Кубка конфедераций. Пять из шести футбольных конфедераций поддержали эту идею. Против выступает только УЕФА.

Предложение должно быть рассмотрено 15 марта на совете ФИФА в Майами.

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