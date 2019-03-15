Главный тренер сборной России по биатлону нагрубил журналистам

69-летний тренер российской команды Анатолий Хованцев слишком эмоционально ответил на вопрос журналистов по поводу состава команды на женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде. Обе гонки состоятся в субботу, 16 марта.
- Вы уже "задолбали". Женский состав спрашивайте у женского тренера, - приводит "Чемпионат" слова Хованцева. - Мужской, возможно, скажу на мужской тренировке.
Сборная России на чемпионате мира завоевала одну награду. Александр Логинов взял серебро в спринте. В смешанной эстафете команда финишировала на четвертом месте. В синглмиксте Евгения Павлова и Матвей Елисеев были шестыми.
Источник фото: skisport.ru
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