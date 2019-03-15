Криштиану Роналду вернулся в сборную Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020. Форвард не выступал за национальную команду с чемпионата мира-2018.

Португальцы на старте отбора в марте проведут два матча. 22 числа команда встретится с Украиной, 25 марта сыграет с Сербией. Обе встречи состоятся на стадионе "Эстадиу да Луш" в Лиссабоне.

Роналду не принимал участия в матчах сборной Португалии осенью 2018 года. Команда принимала участие в новом турнире УЕФА Лига Наций. Там португальцы заняли первое место в группе с Италией и Польшей и вышли в "финал четырех".

Криштиану провел 154 матча в составе сборной, в которых забил 85 мячей. Португальцы стали чемпионами Европы в 2016 году. На ЧМ-2018 в России команда вылетела в 1/8 финала от Уругвая.

Сегодня Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Португалец сделал хет-трик в матче с "Атлетико", который позволил "Ювентусу" выйти в четвертьфинал.

Источник фото: wikipedia.org

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