В Дагестане выступили против строительства "Хабиб Арены" в виде папахи

Архитекторы из Казахстана предложили построить в Дагестане "Хабиб Арену" в честь бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Они представили проект сооружения в виде папахи, которая является фирменным знаком россиянина во время боев в UFC.



Проект "Хабиб Арены" от архитекторов из Казахстана.

По задумке авторов проекта, арену можно будет использовать для проведения спортивных мероприятий и концертов. Стадион может вмещать до семи тысяч зрителей. Вместе с тем, у архитекторов возникли проблемы с воплощением проекта в жизнь.

Пока команда архитекторов не нашла инвесторов и не посчитала стоимость строительства арены. Кроме того, идея вызвала неоднозначные отзывы среди жителей Дагестана, сообщает "КП". Несмотря на популярность Нурмагомедова, на его родине считают, что лучше построить не спроткомплекс, а вложить деньги в создание новых объектов социальной инфраструктуры - больниц, детсадов и школ.

По мнению местных жителей, Дагестан должен показать, что у мужчин с Кавказа есть не только спортивные задатки, но и умственные способности.

Источник фото: Concept MV

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