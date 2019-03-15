Биатлонист Кристиансен: "Я был глуп, когда сделал фото в футболке с Путиным"

Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен заявил, что зря надел футболку с изображением президента России Владимира Путина и сфотографировался в ней. Это произошло в марте 2018 года во время этапа Кубка мира в Тюмени.
Тогда из-за допингового скандала на этап в Россию не приехали некоторые команды - сборные США, Канады, Украины, а также шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон. Фотографию Кристиансена в футболке с Путиным была воспринята с критикой.
- Я был глуп тогда. Но это была просто шутка, никакой политики, - заявил Кристиансен в интервью шведскому изданию Expressen. - Критика была заслуженной. Пока у меня нет футболки с королем Швеции. Может, мне стоит ее купить.
Отметим, Кристиансен сейчас находится на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Пока его лучший результат - восьмое место в индивидуальной гонке.
Источник фото: instagram.com
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