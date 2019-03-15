Жеребьевка Лиги Европы: обидчики "Зенита" и "Краснодара" встретятся в четвертьфинале

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Были определены четвертьфинальные пары, а также сетка полуфиналов. Финал турнира состоится 29 мая в Баку.

В 1/4 финала жребий свел два испанских клуба - "Вильярреал" и "Валенсию". Эти команды в 1/8 финала прошли "Зенит" и "Краснодар".

1/4 финала Лиги Европы

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

В полуфинале победитель этой пары сыграет с лучшим в противостоянии "Наполи" и "Арсенала".

1/2 финала Лиги Европы

"Наполи"/"Арсенал" - "Вильярреал"/"Валенсия"

"Бенфика"/"Айнтрахт" - "Славия"/"Челси"

Источник фото: twitter.com/EuropaLeague

Читайте также:

Жеребьевка Лиги чемпионов: Месси и Роналду могут встретиться в финале

"Иногда футбол еще более сомнительный, чем наша политика". Глава МИД Украины - о поражении "Динамо"

В Испании сгорели все электрические мотоциклы гоночной серии MotoE