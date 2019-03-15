Семья велосипедистки Кэтлин пожертвовала ее мозг на исследования

Семья велосипедистки Келли Кэтлин пожертвует ее мозг институту в Бостоне. Исследование будет посвящено теме влияния сотрясений мозга на поведение человека, сообщает USA Today.
Кэтлин на прошлой неделе покончила с собой в возрасте 23-х лет. Близкие спортсменки отказались раскрывать подробности инцидента, но стало известно, что за два месяца до этого спортсменка получила сотрясение мозга во время тренировки.
Американка является трехкратной чемпионкой мира. Она выигрывала командную гонку в составе сборной США. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она в этой же дисциплине взяла серебро.
Источник фото: twitter.com/usacycling
Читайте также:
23-летняя чемпионка мира по велоспорту покончила жизнь самоубийством
Жеребьевка Лиги чемпионов: Месси и Роналду могут встретиться в финале
Нурмагомедов прокомментировал стрельбу в мечети в Новой Зеладнии
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.
СКР возбудил уголовное дело против идеолога новой Украины Владимира Вятровича по обвинению в реабилитации нацизма. Почему же не против украинского государства?