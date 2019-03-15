Семья велосипедистки Кэтлин пожертвовала ее мозг на исследования

Семья велосипедистки Келли Кэтлин пожертвует ее мозг институту в Бостоне. Исследование будет посвящено теме влияния сотрясений мозга на поведение человека, сообщает USA Today.

Кэтлин на прошлой неделе покончила с собой в возрасте 23-х лет. Близкие спортсменки отказались раскрывать подробности инцидента, но стало известно, что за два месяца до этого спортсменка получила сотрясение мозга во время тренировки.

Американка является трехкратной чемпионкой мира. Она выигрывала командную гонку в составе сборной США. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она в этой же дисциплине взяла серебро.

Источник фото: twitter.com/usacycling

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