Жеребьевка Лиги чемпионов: Месси и Роналду могут встретиться в финале

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка последних стадий плей-офф Лиги чемпионов. Были определены пары 1/4 финала, полуфинала, а также хозяин финала. Решающий матч состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
В четвертьфинале самым интригующим выглядит противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Кроме того, на этой стадии состоится дуэль двух английских команд - "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". В других парах фаворит известен заранее - "Ювентус" и "Ливерпуль" должны протий "Аякс" и "Порту".
1/4 финала Лиги чемпионов
"Аякс" (Голландия) - "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)
"Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания)
Жеребьевка полуфиналов развела по разным частям сетки "Ювентус" и "Барселону". То есть лучшие футболисты в истории Лиги чемпионов - Криштиану роналду и Лионель Месси - в этом сезоне могут встретиться друг с другом в финале.
1/2 финала Лиги чемпионов
"Тоттенхэм"/"Ман Сити" - "Аякс"/"Ювентус"
"МЮ"/"Барселона" - "Ливерпуль"/"Порту"
Источник фото: uefa.com
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