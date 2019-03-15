Нурмагомедов прокомментировал стрельбу в мечети в Новой Зеладнии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение по поводу перестрелки, которая произошла в двух мечетях в Новой Зеландии. В результате трагедии погибли 49 человек в данный момент. Еще 48 пострадавших находятся в больнице.
"Мы принадлежим богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых страшных видео, которые я когда-либо видел. Аллах все видит, терпения всем", - написал Хабиб в Инстаграме.
В пятницу в городе Крайчестер произошла стрельба. В одной из мечетей стрелял австралиец Брентон Таррант. Во время расстрела он вел трансляцию в интернете. На данный момент известно, что мужчина придерживался ультраправых взглядов. Перед трагедией он опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.
Кроме того, полиция обезвредила несколько взрывных устройство, заложенных в автомобилях около мечетей. По подозрению в организации терактов были задержаны четыре человека.
Источник фото: instagram.com
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