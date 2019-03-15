Боец UFC Фергюсон вызван в суд по делу о домашнем насилии

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил повестку в суд. Его обвиняют в домашнем насилии, сообщает MMAjunkie. Жена спортсмена Кристина в феврале три раза обращалась в полицию.

Слушание по этому делу состоится 5 апреля. В результате расследования полиция выяснила, что Фергюсон несколько раз обыскивал свой дом на предмет прослушивающих устройств. В разговоре с другом боец сообщил, что подозревает наличие у него в ноге чипа. Супруга Тони и полицейские предложили ему пройти медицинское обследование, но спортсмен отказался.

По сведениям жены Фергюсона, у спортсмена начались проблемы в январе этого года. Женщина несколько раз обратилась в полицию, после чего органы правопорядка начали следить за его семьей. Представители Тони отказываются комментировать ситуацию.

Фергюсон провел 27 боев в ММА - 24 победы и три поражения. Американец должен был провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но четыре раза поединок срывался из-за травм спортсменов.

Читайте также:

Фанат подал иск в суд на Макгрегора. Он требует 15 тысяч долларов

"Иногда футбол еще более сомнительный, чем наша политика". Глава МИД Украины - о поражении "Динамо"

В сеть попали результаты жеребьевки Лиги чемпионов задолго до ее начала