Боец UFC Фергюсон вызван в суд по делу о домашнем насилии

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил повестку в суд. Его обвиняют в домашнем насилии, сообщает MMAjunkie. Жена спортсмена Кристина в феврале три раза обращалась в полицию.
Слушание по этому делу состоится 5 апреля. В результате расследования полиция выяснила, что Фергюсон несколько раз обыскивал свой дом на предмет прослушивающих устройств. В разговоре с другом боец сообщил, что подозревает наличие у него в ноге чипа. Супруга Тони и полицейские предложили ему пройти медицинское обследование, но спортсмен отказался.
По сведениям жены Фергюсона, у спортсмена начались проблемы в январе этого года. Женщина несколько раз обратилась в полицию, после чего органы правопорядка начали следить за его семьей. Представители Тони отказываются комментировать ситуацию.
Фергюсон провел 27 боев в ММА - 24 победы и три поражения. Американец должен был провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но четыре раза поединок срывался из-за травм спортсменов.
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