"Иногда футбол еще более сомнительный, чем наша политика". Глава МИД Украины - о поражении "Динамо"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на поражение киевского "Динамо" от "Челси", сравнив украинский футбол с политикой. Бело-голубые в четверг уступили лондонцам со счетом 0:5 на своей поле, а первый матч проиграли 0:3.
"Иногда футбол еще более сомнительный, чем наша политика. Сегодня такой день", - написал Климкин в Твиттере.
Киевское "Динамо" в этом сезоне не смогло пройти квалификацию Лиги чемпионов, попав в Лигу Европы. В группе с франуузским "Ренном", казахстанской "Астаной" и чешским "Яблонецем" команда заняла первое место. В 1/16 финала турнира украинский клуб обыграл греческий "Олимпиакос" (2:2, 1:0), после чего уступил "Челси".
Донецкий "Шахтер" занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов. "Горняки" уступили "Манчестер Сити" и "Лиону", но обошли немецкий "Хоффенхайм". В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" вылетел от фракфуртского "Айнтрахта" (2:2, 1:4).
Другие участники еврокубков от Украины - "Заря", "Ворскла" и "Мариуполь" не смогли пройти квалификацию Лиги Европы.
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