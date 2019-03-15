В сеть попали результаты жеребьевки Лиги чемпионов задолго до ее начала

Один из руководителей УЕФА "слил" в интернет результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня. В Твиттере появился документ, в котором указаны четвертьфинальные пары команд.

Если верить документу, то в следующем этапе встретятся:

"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Голландия),

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия),

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия),

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия).

Документ, распространенный в сети, может быть лишь результатом тренировки жеребьевки. УЕФА каждый раз перед мероприятием проверяет все системы. С другой стороны, болельщики вспомнили историю трехлетней давности. Тогда перед результаты тренировки полностью совпали с парами 1/8 финала Лиги чемпионов.

Проверить свои догадки фанаты футбола смогут сегодня. Начало жеребьевки запланировано на 14.00 по московскому времени.

Источник фото: twitter.com

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