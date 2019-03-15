Суд над Ковалевым по делу об избиении женщины может затянуться до конца года

В США продолжаются разбирательства по делу об избиении женщины российским боксером Сергеем Ковалевым. В нападении с применением насилия россиянина обвиняет американская модель Джейми Фронтс.
Девушка подала иск в отношении Ковалева и потребовала возместить ущерб в размере 8 миллионов долларов. На первых слушаниях Ковалев не признал себя виновным.
Боксеру грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Следующее заседание суда должно состояться в марте. Менеджер спортсмена Эгис Климас в комментарии ТАСС сообщил, что рассмотрение дела может затянуться до конца года.
35-летний Ковалев является чемпионом мира по версии WBO. В профессиональной карьере он одержал 33 победы и потерпел три поражения.
Источник фото: globallookpress.com
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