В КХЛ появится Азиатский дивизион и клуб из Узбекистана

В Ташкенте открыли спорткомплекс "Хумо Арена", который рассчитан на 12,5 тысяч зрителей. Это крупнейший ледовый дворец в Средней Азии. Стоимость строительства составила 175 миллионов евро.
Сейчас в Ташкенте идет работа над созданием хоккейного клуба. Команда в следующем сезоне войдет в состав ВХЛ. Планируется, что с 2022 года клуб будет выступать в КХЛ, сообщает корреспондент "Матч ТВ" Павел Лысенков. К тому времени в лиге появится Азиатский дивизион.
Сейчас в КХЛ выступают китайский "Куньлунь" и казахстанский "Барыс". Также в лиге есть две команды с Дальнего Востока - хабаровский "Амур" и "Адмирал" из Владивостока.
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